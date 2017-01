‘Ik ben pas 45 jaar, dus ik ga de komende jaren nog niet met pensioen’

Josep Guardiola gaf onlangs een schimmig interview waarin hij liet doorschemeren mogelijk bezig te zijn aan zijn afscheidstournee in het trainersvak. De 45-jarige Spanjaard is pas een half jaar actief bij Manchester City, maar zei het einde van zijn carrière als manager reeds te zien naderen. Donderdag nuanceerde Guardiola die woorden enigszins.

''Ik ben pas 45 jaar, dus ik ga de komende jaren nog niet met pensioen'', vertelde de keuzeheer in gesprek met de BBC. ''Ik heb gezegd dat ik niet tot mijn 65ste door zal gaan, maar ik ben pas 45, dus ik zal voorlopig nog wel doorgaan. Ik houd van mijn werk en ik ben op mijn plek hier in Engeland. Ik denk nog niet aan stoppen.''

Guardiola zwaait sinds afgelopen zomer de scepter in het Etihad Stadium en staat met zijn ploeg momenteel op een vierde plaats in de Premier League. Vrijdagavond wacht in de FA Cup een ontmoeting met West Ham United.