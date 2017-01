Ajax maakt miljoenenvertrek van Gudelj officieel

Ajax en Tianjin TEDA hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Nemanja Gudelj. De formele overgang naar de Chinese club is per 25 januari 2017. De middenvelder stond nog tot en met 30 juni 2020 onder contract bij Ajax.

Gudelj, 25 jaar, tekent een contract voor drie jaar bij de nummer elf van vorig seizoen. Ajax ontvangt naar verluidt een transfersom van 5,5 miljoen euro voor de middenvelder en zou een doorverkooppercentage van twintig procent hebben bedongen. Gudelj werd donderdagochtend in Nederland met succes medisch gekeurd. Hij gaat bij Tianjin ongeveer vijf miljoen euro per jaar verdienen, exclusief bonussen.

Gudelj was bij Ajax in een uitzichtloze situatie beland. Hij gaf twee maanden geleden in een gesprek met trainer Peter Bosz te kennen dat hij het niet langer kon opbrengen om op de bank plaats te nemen. Gudelj zat daarna niet meer bij de selectie. Hij speelde 59 duels, waarin hij zeven keer tot scoren kwam.

Veel voetballers uit Europa kiezen voor een lucratief avontuur in de Chinese Super League. Alhoewel Gudelj bij lange na niet kan tippen aan de salarissen van bijvoorbeeld Carlos Tévez, Hulk of Óscar, mag hij met bijna een ton per week netto zeker niet klagen.

De transfer van Gudelj levert NAC Breda 270.000 euro op. De Bredase club heeft recht op een solidariteitsbijdrage van 4.5 procent van de totale transfersom. Gudelj was 21 jaar toen hij NAC, waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep, verruilde voor AZ.