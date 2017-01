Everton breekt transferrecord voor jonge Engelsman: ‘Een groot talent’

Everton heeft zich verzekerd van de diensten van Ademola Lookman, zo maakt de huidige nummer zeven van de Premier League donderdag bekend de clubsite. De negentienjarige aanvaller komt over van Charlton Athletic en tekent een contract voor 4,5 seizoenen bij the Toffees, die naar verluidt circa 12 miljoen euro betalen voor de beloftevolle Engelsman.

Lookman groeit daarmee uit tot de duurste League One-speler ooit; niet eerder werd er zoveel geld betaald voor een voetballer actief op het derde Engelse niveau. Naast Everton schenen ook stadsgenoot Liverpool en Arsenal geïnteresseerd te zijn in de rappe vleugelflitser, maar die prefereerde uiteindelijk een overstap naar Goodison Park.

''Het voelt goed om een Everton-speler te zijn'', zo zei Lookman op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever. ''Op het moment dat ik hoorde van de interesse van Everton, wist ik direct dat dit de juiste stap voor mij zou zijn. Everton kent een rijke historie en ik was ook aangetrokken door de manager.''

In de havenstand zal de jeugdinternational gaan samenwerken met Ronald Koeman. Laatstgenoemde is in zijn nopjes met het vastleggen van Lookman. ''Ademola is een groot talent, die met zijn negentien jaar een grote toekomst tegemoet ziet. Ik ben blij dat we hem naar de club hebben kunnen halen. Hij past binnen de visie van de club om jonge spelers een kans te geven.''