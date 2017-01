Southampton-captain dient transferverzoek in: ‘Salarisverhoging afgeslagen’

José Fonte heeft een transferverzoek ingediend bij Southampton. De Portugees international kon zijn contract verlengen bij the Saints, maar de aanbieding wees hij af. Fonte, die de afgelopen maanden sterk in verband werd gebracht met Manchester United, wil verkassen.

Southampton ondernam meerdere pogingen om het in 2018 aflopende contract van Fonte te verlengen. "Hij had verschillende kansen om zijn contract bij ons te verlengen”, vertelt technisch directeur Les Reed in gesprek met de BBC. “Het is zijn goed recht om dat niet te doen.”

"Hij heeft de kans om zijn salaris te verhogen afgeslagen en ook de mogelijkheid om zijn contract met een jaar te verlengen", gaat Reed verder. "Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij graag de transfermogelijkheden wil bekijken.”