Dele Alli moet Van der Vaart voor zich dulden, unicum voor Arsenal

Een terugblik op de afgelopen speelronde in de Premier League. Dele Alli staat na 52 wedstrijden voor Tottenham Hotspur op twintig doelpunten. Een knappe prestatie, maar Rafael van der Vaart had daar minder duels voor nodig. Daarnaast wist Arsenal zich knap terug te knokken van een 3-0 achterstand, iets wat the Gunners nog nooit eerder deden in de competitie.