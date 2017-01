Ajacied wil supporters trots maken: ‘In de Eredivisie én Europees’

Ajax versterkte zich afgelopen zomer met de Colombiaanse verdediger Davinson Sánchez. Zijn komt bleek een schot in de roos. De mandekker speelde zich in de basis en maakte indruk in de eerste seizoenshelft. Barcelona zou hem volgens geruchten zelfs willen overnemen. De international wil zich eerst goed ontwikkelen in Amsterdam en daar het beste uit zichzelf halen.

De Ajacied zegt iemand te zijn die graag het initiatief neemt. "Ik voel me verantwoordelijk en wil graag het goede voorbeeld geven aan mijn ploeggenoten”, zegt hij op de clubsite van Ajax. “Thuis ben ik een rustig persoon, maar op het voetbalveld neem ik graag risico’s. Bovendien ben ik een groot perfectionist. Daarin kan ik heel hard zijn voor mezelf. Ik ben erg kritisch op mezelf en probeer elke wedstrijd weer een treetje hoger te komen en de grenzen van mijn kunnen op te rekken. Elke wedstrijd weer, ook komend jaar.''

Sánchez hoopt met Ajax de fans dit jaar te verrassen. “Met prachtig voetbal en sterke resultaten waar we trots op kunnen zijn”, vervolgt de verdediger. “In de eredivisie én Europees. Op persoonlijk vlak wil ik de mensen ook graag verrassen. Met mijn Engels gaat het al een stuk beter dan in het begin, maar ik moet er nog hard aan werken. Ik zou graag nog beter kunnen communiceren met mijn ploeggenoten en mede-Ajacieden.''