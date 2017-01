Blind: ‘Dat is een van de hoogtepunten van mijn carrière, erg speciaal’

Manchester United sloot het afgelopen seizoen af met winst in de FA Cup en voor Daley Blind was het zijn eerste prijs met the Red Devils. De ploeg van José Mourinho begint zaterdag tegen het Reading van Jaap Stam aan een poging om haar titel te verdedigen en Blind hoopt aan het einde van de rit opnieuw met de cup in de handen te staan.

“Het was erg speciaal om de FA Cup te winnen. In Engeland is dat een grote prijs en je komt natuurlijk naar een club als United om prijzen te pakken. Het was mijn tweede seizoen bij de club en ik was erg blij toen ik de beker omhoog mocht tillen. Het is een van de hoogtepunten van mijn loopbaan”, blikt hij terug op de website van zijn club. United heeft met een serie van zes opeenvolgende zeges in de Premier League een aardige reeks neergezet en Blind hoopt daar in de FA Cup een vervolg aan te geven.

“Het kan moeilijk zijn tegen een team uit een lagere divisie. Je mag ze niet onderschatten, aangezien ze altijd spelers hebben rondlopen die het verschil maken. Maar wij spelen thuis en clubs houden er niet van om naar Old Trafford te komen. Dat moeten we zo houden. We moeten in onszelf geloven en elke wedstrijd ons beste spel laten zien, dat is de enige manier om te blijven winnen. Of we nu tegen Reading of tegen een Premier League-team spelen, we moeten altijd ons eigen spel blijven spelen.”