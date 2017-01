FC Utrecht hengelt Labyad voor 3,5 jaar binnen

FC Utrecht heeft zich versterkt met Zakaria Labyad. De 23-jarige middenvelder tekent voor 3,5 jaar. Dat meldt de club uit de Domstad donderdag op de clubwebsite. Hij zat sinds afgelopen zomer zonder club.

“Met Zakaria krijgen we de beschikking over een technisch zeer begaafde voetballer, die -ondanks zijn jonge leeftijd- al veel bagage heeft”, vertelt trainer Erik ten Hag. “Hij heeft hoogtepunten beleefd met onder ander het winnen van de KNVB beker, maar inmiddels heeft hij ook de keerzijde van succes ervaren. In het afgelopen jaar heeft hij nauwelijks wedstrijdminuten gemaakt.”

De aanvallende middenvelder ziet FC Utrecht als een nieuwe start. “Hij wil bij FC Utrecht de draad weer oppakken. Bij ons krijgt hij de tijd om weer in zijn ritme te komen. Wij zijn blij dat hij ons komt versterken en om FC Utrecht te helpen de gestelde doelen te realiseren.” Labyad speelde eerder voor PSV, Sporting, Vitesse, en Fulham.