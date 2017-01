ADO Den Haag in het gelijk gesteld: Wang moet 2,5 miljoen euro betalen

ADO Den Haag mag een bedrag van 2.477.605 euro tegemoet zien van United Vansen. Dat is donderdag de uitspraak in het kort geding dat ADO tegen clubeigenaar Hui Wang aanspande. De Eredivisionist kan het geld goed gebruiken. De club heeft het bedrag nodig om het voortbestaan van de club niet in gevaar te brengen.

ADO is vorige maand onder verscherpt toezicht van de KNVB gesteld vanwege de financiële problemen. Voor februari moet de club een sluitende begroting overleggen om verdere sancties te voorkomen.

Wang werd in december al geschorst als voorzitter van de raad van commissarissen door de Ondernemingskamer in Amsterdam. Al zijn aandelen moest hij overdragen aan een onafhankelijke beheerder. Als Wang niet wili betalen, kan ADO deze aandelen mogelijk verkopen.