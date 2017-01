‘Chelsea-middenvelder wijst Valencia af en wordt medisch gekeurd in China’

John Obi Mikel speelde dit seizoen nog geen minuut onder Antonio Conte en de kans dat hij Stamford Bridge in januari gaat verlaten lijkt dus zeer groot. De Nigeriaan werd al in verband gebracht met Olympique Marseille en Internazionale, terwijl hij het eerste gesprek met Valencia inmiddels ook achter de rug heeft.

De Daily Mail meent nu echter te weten dat Mikel afziet van een transfer naar de sinaasappelstad en zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar de Chinese Super League. Tianjin TEDA is naar verluidt bereid om de middenvelder een driejarig contract aan te bieden, waarbij hij ruim 163 duizend euro per week gaat verdienen. Mikel ondergaat volgens het medium donderdag al een medische keuring in afwachting van zijn definitieve transfer.

De 29-jarige controleur ruilde het Noorse Lyn in voor Chelsea en speelde sindsdien ruim 350 wedstrijden voor the Blues. Op Stamford Bridge won hij onder meer twee landstitels, drie keer de FA Cup, een Champions League en een Europa League.