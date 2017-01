‘Van Nistelrooij zou een fantastische trainer zijn voor Jong PSV’

Pascal Jansen is nu nog trainer van Jong PSV, maar zal Art Langeler opvolger als hoofd jeugdopleiding bij de Eindhovenaren. Wie zijn positie bij de beloften van PSV moet gaan opvolgen, is vooralsnog onduidelijk. Ruud van Nistelrooij is de gedroomde kandidaat, denkt ook Jansen.

Jansen tast nog in het duister over zijn opvolger. “Ik heb nog geen idee, we gaan ons er rustig over buigen. Ik mag daarin meedenken, helpen en adviseren”, zegt hij in gesprek met Omroep Brabant. “Daar zullen we wel uitkomen.”

Van Nistelrooij is geen ondenkbare kandidaat. “Ik hoop inderdaag dat hij een optie is”, vervolgt Jansen. “Op dit moment weet ik niet hoe Ruud daar in staat. Het zou wel een fantastische trainer zijn voor de opleiding en zeker ook voor Jong PSV.”