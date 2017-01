‘Als ik geblesseerd ben, kan ik nog steeds een bepalende rol vervullen bij AZ’

Ron Vlaar raakte eind vorig jaar geblesseerd en is na een tijd revalideren nu weer op de weg terug. De ervaren verdediger ging dan ook mee op het trainingskamp van AZ en merkt dat hij daar niet alleen op het veld een belangrijke functie op zich kan nemen.

“Ik denk dat sommige spelers heel veel potentie hebben, alleen dat ze er nog niet echt van bewust van zijn hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat had ik tien jaar geleden ook nog niet. Ik probeer dat nu wel bij die jongens aan te wakkeren”, vertelt hij in gesprek met NH Nieuws. “Ik denk dat als ik geblesseerd ben daar nog steeds een bepalende rol in kan vervullen. Al is dat soms lastig, want je wil niet alleen in woorden handelen maar ook in daden.”

Vlaar hoopt snel weer terug te komen op het niveau waarop hij aan het begin van het seizoen zat. Daarna heeft hij naar eigen zeggen ook nog goede wedstrijden gespeeld, maar zaten er ook een aantal mindere optredens tussen. De prioriteit ligt voor nu echter bij het weer helemaal fit worden, zodat hij ook op het veld van belang kan zijn.