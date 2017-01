Groningen stuurt Juventus-huurling weg: ‘Zij zoeken een andere oplossing’

De wegen van FC Groningen en Nicolò Pozzebon scheiden per direct. De club uit de Eredivisie huurde de negentienjarige aanvaller voor een seizoen van Juventus, maar is niet tevreden over zijn prestaties laat hem terugkeren naar Turijn.

Pozzebon heeft niet kunnen voldoen aan de verwachtingen. “Bij het huren van Nicolò hadden wij de verwachting dat hij rond deze periode een rol zou kunnen spelen bij de eerste selectie”, laat manager technische zaken Peter Jeltema weten op de clubwebsite. “In de praktijk is gebleken dat hij langer de tijd nodig heeft om bij dat niveau aan te haken.”

“Daarop zijn we met elkaar in gesprek gegaan om te kijken wat voor alle betrokken partijen het beste was en daarbij is deze optie uit de bus gerold”, aldus Jeltema. “Nicolò keert per direct terug naar Juventus, dat voor hem een andere oplossing gaat zoeken.”