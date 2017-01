Engelse hekkensluiter handelt snel en presenteert Portugese trainer

Marco Silva is de nieuwe manager van Hull City. De Portugese trainer volgt bij the Tigers de dinsdag ontslagen Mike Phelan op. Met Silva aan het roer hoopt Hull degradatie te voorkomen. De club staat momenteel op de laatste plaats in de Premier League.

De 39-jarige trainer heeft tot aan het einde van het seizoen getekend bij de Engelse hekkensluiter. “Marco is een jonge trainer die indruk op ons heeft gemaakt met zijn filosofie en speelstijl”, zegt vice-voorzitter Ehab Allam op de clubwebsite. “Hij heeft een goede staat van dienst en we zijn blij dat we hem kunnen binden in ons doel onze Premier League-status te behouden.”

Silva was eerder trainer van het Griekse Olympiacos, waarmee hij kampioen werd. Ook stond hij aan het roer bij Estoril en Sporting Portugal. Zaterdag staat de coach voor het eerst langs de lijn in de FA Cup-wedstrijd tegen Swansea City.