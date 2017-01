‘Dit is het slechtste wat China kon overkomen, er gaan miljoenen het land uit’

Waar voetballers tot voor kort voor veel geld werden gelokt naar de Engelse, Russische of Amerikaanse competitie, is China vandaag de dag het land waar het meeste geld te verdienen is. Jan Poortvliet, tot december van vorig jaar trainer van Qingdao Red Lions, ziet het met lede ogen aan.

Met vele miljoenen worden grote spelers uit Europa weggehaald. Onlangs maakten spelers als Oscar en Axel Witsel de keuze om hun loopbaan voort te zetten in China. “Dit is het slechtste wat China kon overkomen”, zegt Poortvliet tegenover Voetbal International. “Er wordt zoveel geld weggegooid. Er gaan miljoenen het land uit. Geld dat ze in China goed zouden kunnen gebruiken. Natuurlijk wordt de eigen competitie er beter van, maar wat levert het China op? Ja, het land staat op de mondiale voetbalkaart. En dan? Ze halen vooral spitsen, centrale middenvelders én vleugelspelers. Dat zijn essentiële posities in een elftal. Welke Chinezen kunnen in de toekomst op die posities spelen?”

Volgens Poortvliet leeft voetbal nog niet in China. Stadions zitten volgens hem alleen maar vol doordat mensen worden uitgenodigd voor de wedstrijden. “Er moet een voetbalcultuur ontstaan en dat begint aan de onderkant”, aldus Poortvliet, die veel met de Chinese jeugd heeft gewerkt. “Er is nauwelijks clubvoetbal, jongens van zestien jaar spelen onderling acht tegen acht. Ze ondervinden nauwelijks weerstand. Het zou beter zjin als daar daar wat meer geld in wordt geïnvesteerd.”