‘Ik denk dat Guardiola teruggaat naar Barça, maar dan niet als coach’

Josep Guardiola gaf eerder deze week al aan dat hij verwacht dat zijn trainersloopbaan geen vijftien jaar meer gaat duren en Fabio Capello kan zich daar wel in vinden. De Italiaan denkt dat Pep terug gaat keren bij zijn grote liefde Barcelona, maar dan niet in de hoedanigheid van coach.

“Ik denk dat Guardiola terug gaat keren als voorzitter. Dat idee heeft hij al een tijd in zijn hoofd”, vertelde Capello aan Marca. “Als je zo’n duidelijke voetbalidentiteit hebt als hij, krijgen andere teams dat op een gegeven moment door en zij gaan er dan op reageren. Dat is wellicht de reden dat hij nu al nadenkt over zijn toekomst.”

Guardiola begon het seizoen sterk met Manchester City, maar liep de afgelopen maanden regelmatig puntverlies op. Het gat met koploper Chelsea is momenteel zeven punten.