Petrovic schreeuwt om versterkingen: ‘Ik ben bezorgd om de club’

Zeljko Petrovic vreest met ADO Den Haag serieus in de problemen te komen wanneer er deze maand geen versterkingen worden aangetrokken. Met de huidige spelersgroep verwacht de hoofdtrainer het ‘verschrikkelijk zwaar’ te gaan krijgen om het seizoen tot een goed einde te brengen. Hij spreekt openlijk zijn zorgen uit.

Petrovic zegt goed te willen presteren met ADO en te kijken naar het linkerrijtje. Makkelijk is dat niet, erkent hij. “In ieder geval zorgen dat we niet degraderen en nacompetitie voorkomen. Maar als dat niet lukt, wat kan je er dan nog aan doen?", zegt hij tegen Omroep West.

De coach hoopt deze maand een aantal nieuwe spelers te mogen verwelkomen. "In alle eerlijkheid heeft deze ploeg gewoon versterking nodig. Zonder aankopen wordt het verschrikkelijk zwaar. Mike Havenaar komt nog terug ergens in deze weken en ook Tyronne Ebuehi sluit weer aan. Dan valt het nog mee. Ik blijf wel positief, iedereen werkt hard, maar ik ben wel bezorgd om de club. Dat is iedereen, dat valt elke dag weer op."