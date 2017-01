Sunderland moet vertrek vrezen: ‘Hij zal liever bij West Ham spelen’

Jermain Defoe staat in verregaande belangstelling van West Ham United. Sunderland zou volgens Sky Sports zelfs al een bod van zeven miljoen euro van the Hammers op de spits geweigerd hebben. Jermain Jenas, oud-ploeggenoot van de Sunderland-spits, denkt dat Defoe graag de overstap naar Londen maakt.

Jenas en Defoe speelden vijf jaar samen bij Tottenham Hotspur. Eerstgenoemde is ervan overtuigd dat Defoe liever bij West Ham United zou spelen dan bij zijn huidige club. “Hij heeft het al ontzettend goed gedaan bij Sunderland, hij heeft daar al een status als legende”, zegt Jenas tegen de BBC. “Het zou heel zonde zijn als hij nu weg gaat.”

Defoe was dit seizoen in twintig wedstrijden al elf keer trefzeker, waar West Ham moeizaam tot scoren komt. “Als we eerlijk zijn en je naar de twee clubs kijkt, dan is het duidelijk dat West Ham meer progressie boekt”, vervolgt Jenas. “Ik ben er vrij zeker van dat hij dan ook liever terug naar Londen gaat en deel uitmaakt van waar West Ham mee bezig is.”