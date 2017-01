Stam: ‘Zijn manier van werken is geweldig, dat bewonder ik’

Jaap Stam speelde zelf drie seizoenen voor Manchester United en de trainer zal zaterdag een bijzondere middag beleven als hij het met Reading op Old Trafford opneemt tegen the Red Devils. De Nederlander hoopt dat zijn spelers kunnen stunten in de FA Cup, al weet hij ook dat het een moeilijk verhaal zal gaan worden.

“Het zal mooi zijn om weer terug te keren naar Manchester. Ik houd nog steeds van de club, van de fans. Ik heb daar een geweldige tijd gehad en het zal mooi zijn om op deze manier terug te keren. We staan tegenover een geweldig team, een geweldige trainer”, vertelt Stam over José Mourinho. “Ik vind zijn manier van werken geweldig, de manier waarop hij de boel aan de gang krijgt, de carrière die hij achter de rug heeft, zijn prijzenkast. Dat bewonder ik.”

“Het stadion is wat groter, de spelers waar we tegenover staan hebben andere namen op hun shirt, maar we moeten in onszelf geloven, geloven in het team en wat we kunnen doen. Als we goed samenwerken weet ik zeker dat we het hen moeilijk kunnen maken”, gaat hij verder op de website van zijn club. “Ik zal niet zeggen dat we geen kans hebben, iedereen heeft een kans. Het is belangrijk dat we ons goed voorbereiden en hopelijk doen we het goed en kunnen we ervan genieten.”