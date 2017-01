‘Ik maakte vroeger ook soms een foutje, maar zo veel als Van der Heijden?’

Halverwege het seizoen heeft koploper Feyenoord een voorsprong van vijf punten opgebouwd op achtervolger Ajax. De Rotterdamse titelhoop wordt gedeeld door Rinus Israël. De oud-speler hoopt dat de ploeg van Giovanni van Bronckhorst de voorsprong weet vast te houden tot aan het einde van het seizoen, als het kan met iets aantrekkelijker voetbal.

Als IJzeren Rinus gevraagd wordt wie kampioen wordt, antwoordt hij stellig met Feyenoord. Hij maakt zich wel wat zorgen over Jan-Arie van der Heijden. "Nou, ik zal vroeger ook weleens een foutje gemaakt hebben, maar toch niet zoveel als Jan-Arie van der Heijden? Ik vind Van der Heijden goed spelen dit seizoen, hij heeft een mooie linker, maar het mag allemaal wel wat leuker, wat attractiever", zegt hij in Panorama. "Jan-Arie moet terug naar de basis."

Maar niet alleen bij Van der Heijden mag het wat Israël betreft wat attractiever. “Wat voor hem geldt, geldt eigenlijk voor heel Feyenoord: het is erg zakelijk, zonder veel franje, niet altijd even vermakelijk. Ik weet ook wel, er loopt geen Eden Hazard rond bij Feyenoord, maar zo'n type mis ik wel een beetje. Elia is een van de weinige Feyenoorders die iets extra's heeft. In goeden doen is hij een attractieve speler", aldus Israël. Feyenoord hervat de competitie op zondag 15 januari met een uitwedstrijd tegen Roda JC.