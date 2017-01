‘Om eerlijk te zijn word ik in Engeland gezocht door de scheidsrechters’

Diego Costa liep, sinds hij in 2014 bij Chelsea binnen kwam, al zeven keer tegen een schorsing aan en dit seizoen begon hij met vier gele kaarten in de eerste zes wedstrijden ook weer stevig. Hoewel hij in de tien wedstrijden daarop geen kaarten meer ontving, is de Spaans international niet te spreken over de Engelse arbiters.

“Ik ga mijn mening over de scheidsrechters niet geven, dat zou me een schorsing van vier of vijf wedstrijden opleveren”, vertelt hij in gesprek met Onda Cero. “Om eerlijk te zijn word ik hier gezocht, door de scheidsrechters, de mensen. Als ik iets doe is het een heel ander verhaal dan als iemand anders hetzelfde had gedaan.”

“Dat moet gezien worden, dat ik een doelwit ben. Dat is iets waar ik mee om moet leren gaan en ik vraag God om te zorgen dat ik niet afgeleid word en mijn hoofd verlies. Dat gebeurt soms en dat levert mij dan weer een schorsing op”, sluit Diego Costa af.