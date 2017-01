‘Dat is cruciaal voor het voortbestaan van Twente, anders redden we het niet’

De KNVB trok afgelopen zomer de licentie van FC Twente in, waarna de club weer opnieuw zou moeten beginnen in de Jupiler League. Na een succesvol hoger beroep behielden de Tukkers echter hun plekje in de Eredivisie en dit seizoen loopt met een huidige zevende plaats boven verwachting. Commercieel en technisch directeur Jan van Halst weet echter ook dat het nog kan verkeren.

“Maar ik staar me niet blind op de resultaten. Het is heel broos, we hebben een jonge groep. Een terugval na de winterstop is niet ondenkbaar. Het doel was om in de Eredivisie te blijven, dat roepen we nog steeds. Maar het moet gek lopen, willen we er nog uitvliegen”, vertelt hij in gesprek met de NOS. De goede resultaten leidden ook weer tot een goede band met de supporters, die de club weer in de armen hebben gesloten

Van Halst weet echter ook dat FC Twente er nog lang niet is. De club torst een flinke schuldenlast met zich mee en hoopt op een garantstelling van de gemeente Enschede van 32 miljoen euro. Als die garantie er is, kan er een begin worden gemaakt met de herfinanciering van de club: “Die garantstelling is cruciaal voor het voortbestaan van FC Twente. Anders gaan we het niet redden.”