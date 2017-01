‘Hij kan een grote speler worden, maar weet niet of dat gaat lukken bij Ajax’

Matthijs de Ligt beleeft dit seizoen op 17-jarige leeftijd zijn grote doorbraak in de hoofdmacht van Ajax en in de defensie komt hij de bijna twee keer zo oude 33-jarige Heiko Westermann tegen. De routinier en het talent praten veel met elkaar over het voetbal en Westermann probeert zijn jonge collega zo goed mogelijk bij te staan.

“Hij is een karakterspeler en verder dan een normaal iemand op zeventienjarige leeftijd. Hij wil ten koste van alles winnen en dat is voor mij het belangrijkste in het voetbal. Hij heeft alle kwaliteiten van een grote speler, maar of dat er allemaal uitkomt, weet ik niet”, vertelt de Duitser in gesprek met Ajax TV. “Hij heeft al goede prestaties neergezet en je ziet dat hij zich op zijn plaats voelt. En dat maakt het team ook sterker.”

Voor De Ligt is het goed om met iemand te praten die zoveel ervaring heeft. Hij geeft aan dat Westermann erg belangrijk is voor de jonge spelers: “Soms noemen we hem wel ‘papa’, maar meestal gewoon Heiko. Ik heb ook weleens over ’HW4, Halb Mensch, Halb Tier’ (half mens, half dier, red.) gehoord, maar hier heeft hij nu nummer zestien”, knipoogt de jonge verdediger.