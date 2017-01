‘Ik zie het afgelopen jaar bij Feyenoord niet als verloren tijd’

Warner Hahn trok in 2014 naar Feyenoord en vervulde daar vorig seizoen, na zijn eerste jaar uitgeleend te zijn aan PEC Zwolle, de rol van reservekeeper. Dit seizoen had hij door de blessure van Kenneth Vermeer zelfs een dik half jaar de eerste keus onder de lat kunnen zijn, maar het liep anders voor de 24-jarige doelman. Hij raakte nog eerder dan Vermeer zwaar geblesseerd en was het afgelopen jaar vooral bezig met zijn revalidatie.

Onlangs werd bekend dat Hahn het seizoen afmaakt bij Excelsior, de club die hij twee jaar geleden nog afwees als tijdelijke werkgever: “Het was zwaar, maar leuk. Ik heb het naar mijn zin gehad… Ik zie het afgelopen jaar niet als verloren tijd. Ik snap dat het raar klinkt, dat ik het leuk vond. Maar het is een heel leerzame periode geweest. Omdat je jezelf tegenkomt. Om je ploeggenoten te zien trainen, wedstrijden spelen, dat is pijnlijk. Ik heb geleerd om rustig en geduldig te blijven. En ik weet nu wat ik ervoor moet doen om fit te zijn en dat zo te houden”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Hahn komt bij Excelsior een oude bekende tegen. Tijdens zijn revalidatie lag hij op dezelfde kamer als Alessandro Damen, die eveneens herstelde van een afgescheurde kruisband. Voor de doelman van de Kralingers was het de tweede keer dat hij terug moest komen van zo’n zware knieblessure en Hahn hoopt dat zelf nooit mee te hoeven maken.