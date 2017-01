‘Dit is een nieuw jaar voor mij en ik blijf, ik blijf bij Real Madrid’

James Rodríguez is niet van plan om Real Madrid deze maand te verlaten. De aanvallende middenvelder heeft niet altijd een basisplaats, maar dat betekent niet dat hij weg wil, zo vertelde hij na de bekerwedstrijd tegen Sevilla (3-0).

De Colombiaan, die twee doelpunten tegen de Andalusiërs voor zijn rekening nam, liet aan duidelijkheid niets te wensen over: “We willen allemaal spelen en we maken allemaal weleens moeilijke tijden mee, maar dit is een nieuw jaar voor mij. Ik blijf, ik blijf bij Madrid”, zo werd hij geciteerd door Marca.

“Wat mijn doelstellingen zijn? Ik wil gewoon goed spelen wanneer ik de kans krijg. Goed voetballen en doelpunten maken”, aldus James, die in het duel met Sevilla ook nog een strafschop versierde door Luka Modric in de zestien een duw te geven. De scheidsrechter trapte erin en legde de bal op de stip, tot ontsteltenis van Sevilla.

Voor wie het fragment gemist had: voor deze 'overtreding' kreeg Real Madrid C.F. gisteravond een strafschop! 😂😁 Geplaatst door voetbalzone op donderdag 5 januari 2017