‘Ik laat me ook niet voor een miljoentje of zo overhalen, denk ik’

Ron Jans maakte woensdag bekend dat hij na dit seizoen stopt bij PEC Zwolle. De trainer begreep dat de directie met hem verder wilde, maar de 58-jarige Jans gaf tijdens het trainingskamp in Zuid-Spanje aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

Jans zegt in een interview met De Telegraaf dat hij ‘de laatste jaren’ die hij in het voetbal nog heeft, ‘zo goed mogelijk’ wil besteden. Dat betekent echter niet dat de voormalig coach van sc Heerenveen, FC Groningen per se een lucratief avontuur voor ogen heeft.

“In het Midden-Oosten en China zal ik geen trainer worden. Ik laat me ook niet voor een miljoentje of zo overhalen, denk ik. Ik kies voor iets wat bij me past”, aldus Jans, die bij 142 wedstrijden in de dug-out zat van Zwolle.