Ajax krijgt concurrentie van FC Porto en Hoffenheim

(The Independent)

Josep Guardiola wacht tot de zomer voordat hij Manchester City een bod laat doen op Lucas Hernández. De verdediger van Atlético Madrid moet zo’n 23,5 miljoen euro kosten. (The Independent)

Galatasaray is van plan om Mamadou Sakho te verlossen uit een uitzichtloze situatie. De Turkse grootmacht heeft er een miljoen voor over om hem de rest van het seizoen te huren van Liverpool. (AMK Sport)