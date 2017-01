‘Zelfs Cruijff had soms een periode van extreme droogte, las ik laatst’

Luuk de Jong wist in de eerste seizoenshelft slechts vier keer het net te vinden in de Eredivisie, maar de 26-jarige aanvaller maakt zich geen zorgen. Hij spiegelt zich aan Vincent Janssen, die vorig seizoen nog 21 keer scoorde in de terugronde en een transfer verdiende naar Tottenham Hotspur.

De Jong vindt het niet verwonderlijk dat hij even moeite heeft om te scoren, want hij is niet de enige die dat overkomt: “Zelfs Johan Cruijff had soms een periode van extreme droogte, las ik laatst. En een sprekend voorbeeld is hoe het ging met Janssen. Die stond met de kerst op zes goals en kwam alsnog los na de winter”, aldus de spits in het Algemeen Dagblad.

De aanvoerder, twaalfvoudig international van het Nederlands elftal, speelt sinds de zomer van 2013 voor PSV en maakte tot dusverre 63 treffers in 113 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Zijn contract loop er nog tot medio 2020 door.