Verhuur lonkt voor PSV’er: ‘Ik moet wel een goed perspectief hebben’

Jordy de Wijs komt in de tweede seizoenshelft waarschijnlijk niet uit voor PSV. De 21-jarige centrale verdediger laat aan het Eindhovens Dagblad weten dat ‘er een kans’ is dat hij verhuurd mag worden en hij zou al in de belangstelling staan van Excelsior, de huidige nummer vijftien van de Eredivisie.

“Het besluit is niet definitief, omdat PSV eerst duidelijkheid moet hebben over de selectie, maar mijn zaakwaarnemer kijkt al wel rond”, aldus De Wijs, die ervoor openstaat om elders ervaring op te doen. “Dan moet ik wel een goed perspectief hebben om mezelf te kunnen bewijzen.”

De linkspoot, voormalig international van Jong Oranje, speelde tot dusverre vier officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2019.