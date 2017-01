‘Het is mijn ultieme doel om voor Barcelona te spelen’

Jordan Larsson tekende maandag een contract voor drieënhalf jaar bij NEC en hoewel het voornaamste doel van de aanvaller is om in Nijmegen te slagen, hoopt hij niet dat de club uit de Eredivisie het plafond voor hem zal zijn. De negentienjarige Larsson geeft immers aan dat hij ervan droomt om voor Barcelona te spelen.

“Mijn ultieme doel is om ooit voor Barcelona te spelen. Als jeugdspeler heb ik daar een tijdje in de opleiding gezeten, toen mijn vader er speler was. Ik zou daar graag terugkeren. Maar die weg is natuurlijk nog erg lang”, aldus de negentienjarige Zweed in gesprek met De Telegraaf.

“Ik zal daarvoor kei- en keihard moeten werken. Op de korte termijn wil ik mezelf zo goed mogelijk ontwikkelen in Nederland en het beste van mezelf geven aan NEC”, besluit Larsson, die in dienst van Helsingborgs IF tot achttien doelpunten in 75 wedstrijden kwam.