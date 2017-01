Feyenoord wacht af: ‘Ik denk dat hij gewoon bij ons zal blijven’

Feyenoord huurt Steven Berghuis in principe voor één seizoen, maar manager Walter Mazzarri liet vorige week donderdag doorschemeren de aanvaller eventueel in de winter terug te willen halen. Giovanni van Bronckhorst gaat ervan uit dat de 25-jarige Berghuis het seizoen afmaakt bij de koploper van de Eredivisie.

“Watford mist twee spelers door de Afrika Cup, maar Berghuis heeft afgelopen zomer natuurlijk niet zomaar voor Feyenoord gekozen. Bovendien heeft de speler zelf ook nog wel iets te vertellen voor er zo'n besluit kan worden genomen. Hij is hier in Marbella en ik denk dat hij gewoon bij ons zal blijven.”, zo wordt hij geciteerd in het Algemeen Dagblad.

Berghuis liet onlangs nog weten dat hij waarschijnlijk geen vast contract tekent in De Kuip, mocht die kans zich aandienen. De linkspoot is namelijk nog niet klaar in Engeland: “Ik heb het hier prima naar mijn zin, maar wil ook graag slagen bij Watford.” Hij scoorde tot dusverre vijf keer in negentien wedstrijden voor Feyenoord.