Kluivert krijgt kans van Bosz: ‘Hij heeft schijt aan de hele wereld’

Justin Kluivert is door Peter Bosz meegenomen op trainingskamp naar Portugal en de zeventienjarige aanvaller krijgt zodoende de kans om de technische staf van Ajax te overtuigen. De zoon van Patrick, de directeur voetbalzaken van Paris Saint-Germain, wordt gezien als een van de grootste beloftes binnen de huidige Ajax-jeugd.

Simon Tahamata denkt dat Kluivert met de druk die daarbij komt kijken, om kan gaan. “Hij heeft schijt aan heel de wereld. Op een positieve manier”, zegt de jeugdtrainer in het Algemeen Dagblad. De zestigjarige Tahamata voegt eraan toe dat Kluivert ‘explosiever en sneller’ is dan diens vader was, maar dat hij soms ook niet scherp genoeg is tijdens trainingen. “Maar tegelijkertijd is Justin goed coachbaar.”

Richard Witschge, die Kluivert ook meemaakte in de jeugd, stelt vast dat de rechtsbuiten ‘op gevoel’ voetbalt: “Voorlopig ziet het er goed voor hem uit. Maar nu begint pas de belangrijke fase. Dat geldt voor al die talenten van zijn leeftijd. Hoe ga je om met de aandacht? Blijf je een beetje normaal doen?”