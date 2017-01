Paraguayaans voetbalicoon keert na zestien jaar terug naar vaderland

Nelson Valdez is terug in zijn vaderland. De 33-jarige aanvaller heeft woensdagavond een contract getekend bij Cerro Porteño, de 31-voudig kampioen van Paraguay. Valdez verliet zijn geboortegrond zestien jaar geleden.

De 76-voudig international, dertien doelpunten, ruilde Atlético Tembetary destijds in voor Werder Bremen en later in zijn loopbaan kwam hij nog uit voor Borussia Dortmund, Hércules, Rubin Kazan, Valencia, Al-Jazira, Olympiacos, Eintracht Frankfurt en de Seattle Sounders.

Valdez was met een jaarsalaris van 1,3 miljoen euro een van de bestbetaalde spelers in de Major League Soccer, maar daar gaf hij slechts zes doelpunten in 44 wedstrijden voor terug.