Real staat na dubbelslag van James met één been in kwartfinale

Real Madrid staat met één been in de kwartfinale van de Copa del Rey. De Koninklijke rekende woensdagavond met 3-0 af met Sevilla en daardoor lijkt de return van volgende week donderdag slechts een formaliteit te zijn. James Rodríguez was met twee doelpunten de man van de avond.

Rodríguez heeft door zijn dubbelslag over alle competities vier doelpunten tegen Sevilla gemaakt, meer dan tegen welke tegenstander dan ook. De Colombiaan opende na elf minuten het bal, want na gepruts van Gabriel Mercado krulde de linkspoot het leer keurig in de hoek. Real bleef vervolgens de bovenliggende partij en het was vooral aan Sergio Rico te danken dat het nog even bij die ene treffer bleef. Luka Modric’ halve omhaal ging net naast en Rico keerde een knal van Marcelo. Na een half uur moest de doelman zich echter gewonnen geven op een kopbal van Raphaël Varane bij een hoekschop.

Real liet het daar niet bij zitten, want men ging direct op jacht naar de 3-0 en die viel bijna via Rodríguez. De aanvallende middenvelder stuitte evenwel op Rico. Sevilla kreeg hierna twee goede mogelijkheden via Joaquín Correa en Vicente Iborra en kreeg één minuut voor de pauze uiteindelijk het deksel op de neus. James benutte een onterecht gegeven strafschop voor de 3-0. Jorge Sampaoli greep in de rust in en slachtofferde Paulo Ganso ten faveure van Pablo Sarabia, maar die mutatie bood de meegereisde supporters geen soelaas, want Sevilla bleek niet in staat te zijn om de nederlaag nog wat draaglijker te maken.

De Andalusiërs mochten de bal van Real wel wat meer laten gaan, maar verder dan een kans voor Correa kwamen zij niet meer. Aan de andere kant liet Morata het al na 48 minuten na om er 4-0 van te maken: de spits faalde na een voorzet van Marcelo in de afwerking. De matchwinner, James Rodríguez, werd na 79 minuten door trainer Zinédine Zidane getrakteerd op een applauswissel. Real kan zich nu richten op het duel met Granada van komende zaterdag.