Tandem Eriksen-Alli maakt eind aan recordjacht Chelsea

De zegereeks van Chelsea is ten einde gekomen. De koploper van de Premier League kon woensdagavond de eerste ploeg worden die veertien opeenvolgende wedstrijden binnen één seizoen won, maar ging met 2-0 onderuit bij Tottenham Hotspur. Beide doelpunten kwamen op naam van Dele Alli, na voorbereidend werk van Christian Eriksen. Na de gewonnen stadsderby legt de ploeg van Mauricio Pochettino beslag op de derde plek.

Zodoende gaan het huidige Chelsea en het Arsenal van 2001/02 voortaan als gedeeld recordhouders door het leven. The Gunners worden op de ranglijst gepasseerd door aartsrivaal Tottenham, maar zijn vermoedelijk niet ontevreden over het resultaat. Het gat met koploper Chelsea blijft immers beperkt tot acht punten, waardoor de landstitel nog niet volledig uit zicht is voor de ploeg van Arsène Wenger. Het verschil werd vlak voor rust en kort na de onderbreking gemaakt op White Hart Lane. De treffers van Tottenham vertoonden veel gelijkenissen. Eriksen zette tweemaal voor op Alli, die beide keren mocht binnenknikken. Het waren de eerste kopdoelpunten die Chelsea dit seizoen incasseerde.

Op slag van rust ging het voor het eerst fout. Vanuit stand plaatste Eriksen het leer op het hoofd van zijn ploeggenoot, die opvallend vrij stond in het zestienmetergebied. Alli kopte fraai raak: zijn diagonale inzet was Thibaut Courtois te machtig. Het doelpunt hing niet nadrukkelijk in de lucht. Het spel speelde zich weliswaar voornamelijk af op de helft van Chelsea, maar veel kansen wisten beide ploegen niet te creëren. Een van de grootste was halverwege de eerste helft voor Eriksen, die van afstand rakelings naast schoot. Aan de overzijde schoot Diego Costa wild over vanuit een goede positie.

Na rust voerde Chelsea de druk op. Costa dwong Hugo Lloris al gauw tot zijn eerste redding en Eden Hazard miste het doel met een kopbal. Het was echter Tottenham dat tegen de verhoudingen in toesloeg. Vanaf de rand van het zestienmetergebied gooide Eriksen de bal voor en opnieuw werd Alli nauwelijks lastiggevallen door de verdediging van Chelsea. Van dichtbij maakte de jongeling zijn tweede doelpunt van de avond en zijn tiende van het seizoen. Zodoende heeft Alli halverwege de competitie, na negentien wedstrijden al evenveel doelpunten gemaakt als in de volledige vorige jaargang. Toen had hij daar 33 optredens voor nodig.

Alli schreef ook een andere fraaie prestatie op zijn naam: hij werd na Teddy Sheringham in 1995 de tweede speler die in drie opeenvolgende competitiewedstrijden een dubbelslag maakte. Antonio Conte bracht Willian, Cesc Fàbregas en Michy Batshuayi binnen de lijnen, maar de wissels sorteerden niet het gewenste effect. Chelsea was onmachtig in aanvallend opzicht en Tottenham leek geenszins nerveus of onder de indruk van de stadsgenoot. De enige goede mogelijkheid kwam op naam van de thuisclub, toen Eriksen mocht aanleggen voor een vrije trap van grote afstand. Hij vuurde maar net naast het doel van Courtois. Het thuispubliek vermaakte zich opperbest en zag dat de drie punten nooit meer in gevaar kwamen.