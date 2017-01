‘Koeman troeft Arsenal en Liverpool af en breekt transferrecord’

Ademola Lookman lijkt Charlton Athletic in te ruilen voor Everton. Volgens Sky Sports is de transfer van de negentienjarige vleugelaanvaller bijna in kannen en kruiken: donderdag wordt Lookman medisch gekeurd op Goodison Park.

De transfersom zou circa 11,8 miljoen euro bedragen, waarmee de jongeling de duurste League One-speler ooit wordt. Het prijskaartje werd mogelijk opgedreven door vermeende interesse van Arsenal, Liverpool en Crystal Palace. Lookman maakt dit seizoen indruk bij Charlton en was reeds goed voor zeven doelpunten bij de derdedivisionist.

Ronald Koeman, de trainer van Everton, bevestigde de belangstelling voor Lookman eind vorige maand. "Natuurlijk ben ik op zoek naar nieuwe spelers, mensen die de ploeg sterker maken. We werken eraan en we hebben zeker interesse in een aantal spelers", voegde hij eraan toe. Een van die spelers luistert volgens Sky Sports naar de naam van Morgan Schneiderlin. Everton voert naar verluidt gesprekken met Manchester United over zijn komst.