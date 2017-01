Geflopte ex-Ajacied mag vertrekken: ‘Hij heeft aanbiedingen ontvangen’

Gino van Kessel lijkt in ieder geval voorlopig zijn laatste wedstrijd voor Slavia Praag te hebben gespeeld. De 23-jarige aanvaller heeft in de eerste seizoenshelft geen potten kunnen breken en mag op huurbasis vertrekken, zo vertelt Jaroslav Tvrdík.

“Hij wil regelmatig spelen, maar heeft nog niet laten zien dat hij in de basis van Slavia thuishoort. Hij gaat waarschijnlijk op huurbasis weg, want hij heeft aanbiedingen ontvangen andere clubs”, aldus de voorzitter van de nummer twee van Tsjechië in een interview met iSport.

Van Kessel maakte in juli voor een kleine 1,2 miljoen euro de overstap van AS Trencín naar Slavia en met dat bedrag mag hij zich de duurste inkomende transfer aller tijden noemen voor de Cervenobílí. Van Kessel scoorde tot dusverre vier keer in veertien wedstrijden voor Slavia.