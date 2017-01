PSV ziet af van voormalig Feyenoorder: ‘We gaan niet op het aanbod in’

PSV heeft afgezien van de komst van Jean-Paul Boëtius. De Eindhovenaren kregen de aanvaller aangeboden van FC Basel, maar technisch manager Marcel Brands gaf naar eigen zeggen aan de 22-jarige Boëtius niet nodig te hebben.

“We hebben laten weten dat we niet op het aanbod ingaan'”, aldus Brands in gesprek met het Algemeen Dagblad. Boëtius maakte in de zomer van 2015 de overstap van Feyenoord naar Basel, maar heeft nog niet weten te overtuigen in Zwitserland. In 23 wedstrijden kwam hij tot zeven doelpunten en twee assists.

Boëtius, voormalig jeugdinternational van Oranje, stond afgelopen zomer overigens nog in de belangstelling van sc Heerenveen. De Friezen slaagden er uiteindelijk niet in om de voorhoede met Boëtius te versterken.