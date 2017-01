‘Tissoudali keert terug en hoopt op minuten in Jupiler League’

Tarik Tissoudali keert terug op de Nederlandse velden. FOX Sports meldt dat de aanvaller het seizoen op huurbasis afmaakt bij SC Cambuur, de huidige nummer negen van de Jupiler League. De officiële mededelingen ontbreken nog.

De 23-jarige Tissoudali maakte in de zomer de overstap van Telstar naar de huidige nummer acht van de Ligue 2, maar wist zijn debuut in het eerste elftal van le HAC nog niet te maken. Als een verrassing komt het niet helemaal dat Tissoudali terugkeert naar Nederland, want hij liet in december al weten dat daar zijn voorkeur naar uitging.

“Mijn voorkeur gaat uit naar Nederland maar het buitenland sluit ik ook niet uit. Ook Frankrijk niet, nee. Als ik maar aan spelen toekom”, sprak Tissoudali in een interview met het Noordhollands Dagblad.