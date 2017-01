Bizarre rode kaart voor ex-Roda-middenvelder: ‘Dit is beschamend’

Mike Dean trok deze week met zijn veelbesproken optreden tijdens West Ham United-Manchester United alle aandacht naar zich toe en ook zijn Portugese collega Lúis Godinho is er in geslaagd zichzelf in de schijnwerpers te plaatsen. De arbiter stuurde Porto-speler Danilo Pereira dinsdag in de slotfase van het bekerduel met Moreirense om onbegrijpelijke reden van het veld met een rode kaart.

Pereira, oud-speler van Roda JC Kerkrade, kwam onbewust in aanraking met Godinho, hetgeen voornamelijk toe te schrijven leek aan de leidsman van dienst. Laatstgenoemde twijfelde echter geen moment en toonde de Portugese middenvelder zijn tweede gele prent van de wedstrijd, waardoor die vroegtijdig kon gaan douchen.

Op dat moment stond Porto overigens al met 1-0 achter door een treffer van Chico Geraldes. Pereira toonde zijn frustratie na afloop op social media en noemde de beslissing van de scheidsrechter ‘beschamend’. Os Dragões eindigden het duel overigens met negen man, doordat ook Yacine Brahimi niet veel later een tweede gele kaart ontving, en slaagden er in het vervolg niet meer in de achterstand ongedaan te maken.