Aankoop van 29,5 miljoen blijft in Milaan: ‘Hij heeft veel potentie’

Gabriel Barbosa speelt ook in de tweede seizoenshelft voor Internazionale. De aankoop van 29,5 miljoen euro kwam pas twintig minuten in actie voor i Nerazzurri en werd al gelinkt aan onder meer Besiktas, Empoli, Santos, Atlético Mineiro, Olympique Marseille, Liverpool, Leicester City en Las Palmas.

Zaakwaarnemer Wagner Ribeiro laat aan persbureau Ansa echter weten dat Gabigol in het Giuseppe Meazza blijft: “Internazionale heeft mij nooit laten weten dat hij mag worden verkocht. Hij heeft een contract tot de zomer van 2021. We gaan op 13 januari in ieder geval praten, want dan ben ik in Milaan”, aldus de belangenbehartiger.

“Gabriel heeft enorm veel potentie. Hij moet alleen geholpen worden met settelen en aanpassen. Het is geen probleem dat hij nog maar twintig is, maar hij moet wel goed worden geholpen. Gabigol combineert kracht met talent. We hopen dat 2017 een beter jaar wordt, voor hem en voor Internazionale”, besluit Wagner Ribeiro.