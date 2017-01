Guardiola moet reserve-aanvoerder maand missen na nieuw wangedrag

Manchester City zal het de komende vier wedstrijden moeten stellen zonder Fernandinho. De middenvelder werd maandag tegen Burnley nog in de eerste helft van het veld gestuurd na een grove charge op Johánn Berg Gudmundsson en is door de FA voor vier duels geschorst. Een hoger beroep tegen de straf mocht niet baten, zo werd woensdag bekend.

Het betekende alweer de derde rode kaart in zijn laatste zes optredens voor Fernandinho, die ook tegen Borussia Mönchengladbach en Chelsea vroegtijdig kon inrukken. Het FA Cup-treffen met West Ham United van vrijdagavond gaat zodoende aan zijn neus voorbij, net als de wedstrijden tegen Everton, Tottenham Hotspur en datzelfde West Ham in de competitie.

De schorsing is een nieuwe tegenvaller voor manager Josep Guardiola, die eerder al Ilkay Gündogan met een ernstige knieblessure weg zag vallen op het middenveld van the Citizens. City kijkt momenteel in de Premier League aan tegen een achterstand van zeven punten op koploper Chelsea, dat bovendien woensdag nog op bezoek gaat bij Tottenham.