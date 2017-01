Koeman heeft alternatief voor Van Dijk op het oog

Everton kan de komst van Steven Nzonzi vergeten. De middenvelder heeft het naar zijn zin bij Sevilla en wil de Spaanse club alleen inruilen voor Manchester City, Chelsea of Juventus. (Diverse Britse tabloids)

Celtic trekt ruim 3,5 miljoen euro uit voor een van de grootste talenten in de Russische competitie. De Schotse topclub heeft de strijd om Kouassi Eboué van FC Krasnodar in zijn voordeel beslist. (Daily Record)

Als het Everton niet lukt om de Oranje-international te strikken, moet Ben Gibson over komen van Middlesbrough.

De wegen van recordaankoop Borja Bastón en Swansea City scheiden wellicht al na een half jaar. Sevilla weet dat de aanvaller het moeilijk heeft in Wales, zeker nu hij aan zijn derde trainer toe is. (Marca)