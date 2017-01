‘Arsenal verrast binnen 48 uur met aankoop spotgoedkope Engelse verdediger’

Arsenal versterkt haar selectie vermoedelijk nog deze week met Cohen Bramall. De twintigjarige linkervleugelverdediger staat momenteel onder contract bij Hednesford Town, dat uitkomt op het zevende Engelse niveau, maar zal zijn ja-woord volgens Sky Sports spoedig geven aan the Gunners.

Bramall was vorige maand enkele dagen op proef bij Arsenal en is er klaarblijkelijk in geslaagd manager Arsène Wenger te overtuigen van zijn kwaliteiten. Naar verluidt ligt er een contract voor tweeënhalf jaar klaar in het Emirates Stadium voor de beloftevolle Engelsman, die een prijskaartje van circa €45.000 om zijn nek heeft hangen.

Bij Arsenal zal Bramall de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Nacho Monreal en Kieran Gibbs. Eerstgenoemde is doorgaans basisspeler, maar de dertigjarige Spanjaard is bezig aan een moeizaam seizoen, terwijl de carrière van de drie jaar jongere Gibbs zich tot nu toe voornamelijk heeft gekenmerkt door blessureleed.