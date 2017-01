‘Sunderland geeft competitiegenoot nul op rekest na openingsbod op goalgetter’

West Ham United komt dit seizoen moeizaam tot scoren in de Premier League en de Londense club is vastberaden haar aanvalslinie nog deze maand te voorzien van een kwaliteitsinjectie. Het doorgaans goed geïnformeerde Sky Sports maakt woensdag melding van een bod van circa zeven miljoen euro op Jermain Defoe. Diens huidige werkgever Sunderland heeft het openingsbod van the Hammers echter resoluut afgewezen.

Bijna dertig miljoen euro maakte West Ham afgelopen zomer vrij voor de komst van Simone Zaza en André Ayew, maar het offensieve duo kwam gezamenlijk nog niet verder dan één doelpunt. Manager Slaven Bilic heeft zijn oog nu laten vallen op Sunderland-spits Defoe, die maandag nog tweemaal trefzeker was in de wedstrijd tegen Liverpool (2-2 gelijkspel, red.).

De 34-jarige Defoe tekende twee jaar geleden bij Sunderland en West Ham is naar verluidt vastberaden de voormalig Engels international naar het Olympisch Stadion te halen. Met elf goals in twintig competitieduels is Defoe bezig aan een sterke jaargang en een tweede bod op de rappe voorhoedespeler zal volgens Engelse media niet lang op zich laten wachten.