‘Ik denk dat ik het Ajax-publiek al heb verrast met het voetbal dat ik speel’

Voor Abdelhak Nouri moet 2017 het jaar worden van zijn grote doorbraak bij Ajax. De middenvelder gaf zijn visitekaartje in de eerste helft van het seizoen al af en hoopt het publiek in het komende jaar meer te kunnen laten zien.

“Ik denk dat ik het publiek al heb verrast met het voetbal dat ik speel. Ik hoorde vaak dat ik het fysiek niet aankon, maar ik heb ze laten zien wat ik kan. In 2017 wil ik dat nog meer gaan bewijzen”, zegt Nouri op de website van Ajax. Voor de winterstop kwam de 19-jarige middenvelder tot twee invalbeurten in de Eredivisie. “Ik ben juist in mijn element tussen de ervaren grote mannen.”

Ondanks zijn jonge leeftijd is Nouri niet bang om fouten te maken. “Ik ben geen bange jongen. Ik neem graag risico’s en daar heb je in mijn ogen wel lef voor nodig. Los van het voetbal zit lef wel in mijn karakter. Zo ben ik opgegroeid”, besluit de Ajacied.