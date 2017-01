Van Bommel: ‘Na dat gesprek met Van Gaal barstte ik zelfs in tranen uit’

Voor Mark van Bommel behoren Louis van Gaal en Marco van Basten niet meer tot zijn beste contacten in de voetbalwereld. De ex-international doet tegenover FOX Sports een boekje open over de conflicten die hij met beide trainers had.

Toen Van Basten bondscoach was, bedankte Van Bommel zelfs een tijdje voor het Nederlands elftal. De grondslag daarvan was dat de voormalig middenvelder in het WK-kwalificatieduel met Roemenië (2-0 winst) gewisseld. Van Basten wilde daar destijds geen uitleg over geven, maar liet op de radio weten dat hij niet tevreden was over Van Bommel. Het was het begin van een slechte verstandhouding, die er mede toe leidde dat de oud-speler van onder meer Bayern München, Barcelona en PSV niet meer opgeroepen werd.

“Toen raakte Wesley Sneijder geblesseerd. Hij belde mij en zegt: ‘Mark ik heb je nodig’. Mijn eerste reactie was: 'Nee, ik kom niet'. Toen heb ik erover nagedacht en ik heb gelijk tegen hem gezegd dat ik niet meer zou komen als zolang hij trainer was”, vertelt Van Bommel. Bij Bayern München was Van Bommel onder Louis van Gaal aanvoerder en de man in de kleedkamer die weerwoord durfde te geven aan de trainer.

“En Louis kan alles hebben, maar je moet niet tegen hem ingaan. Dat escaleerde in de winter van 2010, waarin ik een hele zware, vervelende discussie met hem heb gehad, waarin ik hem alles gezegd heb wat eigenlijk niet kan. Tot uitschelden aan toe. Normaal is Louis drie minuten aan het woord, maar nu was ik aan het woord. Ik liep die kamer uit en ik kwam de fysio tegen. Ik zei: 'het is afgelopen' en toen barstte ik zelfs in tranen uit.”