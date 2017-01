PSG laat ‘man van 25 miljoen’ mogelijk na half jaar gaan: ‘Kans is reëel’

Met grote verwachtingen werd Jesé Rodriguez afgelopen zomer door Paris Saint-Germain binnengehaald. De Spaanse aanvaller presteert echter matig en mag na zes maanden alweer vertrekken uit de Franse hoofdstad.

Paris Saint-Germain betaalde Real Madrid zo’n 25 miljoen euro voor de Spanjaard, die echter pas negen wedstrijden in Frankrijk speelde, waarin hij één doelpunt maakte. Van trainer Unai Emery mag hij dan ook vertrekken: “Ik heb met hem gesproken, hij moet weer speeltijd en vertrouwen opdoen. De kans dat Jesé vertrekt, is reëel”, wordt de oefenmeester geciteerd door AS.

Er zijn genoeg speculaties over waar de toekomst van Jesé Rodriguez ligt. Volgens de geruchten zouden Las Palmas, AS Roma, AC Milan en Liverpool in de markt zijn voor de Spanjaard. Paris Saint-Germain speelt woensdag een oefenwedstrijd in Tunis tegen Club Africain. Jesé is echter niet mee naar Tunesië, wat zou verraden dat een vertrek aanstaande is.