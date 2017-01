Robben ziet geen grote obstakels: ‘Er komt nog een serieus tweede gesprek’

Het contract van Arjen Robben bij Bayern München loopt komende zomer af. De buitenspeler heeft die verbintenis nog altijd niet verlengd. De verwachting is echter wel dat Robben en de Duitse grootmacht er in de tweede seizoenshelft uit zullen komen.

“Er zijn geen grote obstakels, we hebben een gesprek gehad voor de winterstop. Dat was het eerste serieuze gesprek en er zal waarschijnlijk nog een tweede komen”, zegt de 89-voudig international tegen Sky Sports. Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenige zei voor de winterstop dat hij verwachtte dat Robben zijn contract in januari zou verlengen.

Dat Robben zijn verbintenis niet voor de onderbreking heeft verlengd, ligt aan het feit dat hij zich destijds wilde richten op het herstellen van zijn blessure. “Ik ben niet iemand die zegt: ‘Ik wil het zo of zo hebben’. Ik plan nu tot het einde van mijn carrière. Ik wil nu gewoon genieten. Dan zien we wel wat er gebeurt”, aldus de buitenspeler. Enig obstakel zou nog zijn met hoeveel jaar Robben zijn contract verlengd. Spelers ouder dan dertig jaar krijgen doorgaans geen meerjarige verbintenis meer bij Bayern.