‘De kans bestaat dat hij voor altijd bij Chelsea blijft’

Het huwelijk tussen Antonio Conte en Chelsea lijkt perfect uit te pakken. The Blues gaan aan kop in de Premier League en wonnen dertien wedstrijden op rij. Technisch directeur Michael Emenalo denkt dat de Italiaan weleens ‘voor altijd’ zou kunnen blijven op Stamford Bridge.

De Nigeriaan legt aan Sky Italia uit dat Chelsea afgelopen zomer zorgvuldig te werk moest gaan om Conte vast te leggen. “We gingen door een proces van wachten, omdat Antonio toen nog bondscoach van Italië was. Daarom waren we heel respectvol naar de Italiaanse bond, omdat we niemand van streek wilden maken”, zegt Emenalo. “Conte was altijd onze topkandidaat.”

“Hij heeft veel kennis bij de club gebracht, veel dingen om de spelers tactisch bij te brengen. Ik denk dat hij de spelers vertrouwen heeft gegeven”, gaat de technisch directeur van Chelsea verder. “Een van de eerste dingen die ik van Antonio leerde, is dat moeilijke momenten er zijn om van te leren. Iedereen kan zien dat hij geweldig werk levert, dus het verbaast me niet dat de fans van hem houden. Wij houden ook van hem. Ik denk dat de kans bestaat dat hij voor altijd hier blijft.”